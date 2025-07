Non bastano le scomuniche dell’establishment Ue per tenere a bada la destra

Su Huffington Post Italia Angela Mauro scrive: «A Strasburgo va in scena un drammatico dibattito sulla mozione di sfiducia a Von der Leyen. Lei attacca a muso duro: “I partiti estremisti sono una minaccia, siete burattini di Putin e complottisti”. E viene interrotta da urla e fischi. La maggioranza sbanda, il testo non passerà, ma il clima tra Ppe e socialisti è avvelenato».

Per difendersi Ursula von der Leyen ricorre alla tattica di demonizzare l’opposizione dei conservatori radicali (di fatto peraltro spesso estremisti) che la criticano: burattini di Vladimir Putin. Sono anni che un certo establishment del Vecchio Continente sa opporre solo scomuniche a chi protesta, senza mai chiedersi e riflettere sul perché crescono certe radicalizzazioni e sul perché una nazione così disperata come la Russia e così odiata (per la dominazione imposta dalla fine degli anni Quaranta fino alla fine degli anni Ottanta) da popolazioni come quelle della Slovacchia, della Romania, dell’Ungheria, della Ge...