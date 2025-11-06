Inferno d’Africa

Più di una settimana dopo la presa della città di El Fahser da parte dei paramilitari delle Forze di reazione rapida (Rsf) di Mohamed Hamdan Dagalo ancora non è possibile stilare un bilancio dei massacri di civili e delle altre brutalità compiuti dagli occupanti e sapere se questi proseguono sulla popolazione rimasta intrappolata nella capitale del Darfur settentrionale, calcolata in 260 mila persone. Secondo i governativi del generale Abdel Fattah al-Burhan gli abitanti passati per le armi subito dopo la conquista della città, assediata per 18 mesi di seguito, sarebbero 2 mila, di questi 460 sarebbero stati uccisi all’interno di uno degli ospedali cittadini. Testimonianze di sopravvissuti e di operatori delle Ong che li accolgono nella vicina località di Tawila raccontano di esecuzioni sommarie, feriti uccisi negli ospedali, stupri, attacchi armati contro colonne di profughi composte da donne, anziani e bambini, rapimenti e richieste di riscatto per decine di migliaia di dollari. So...