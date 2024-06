La bocca aperta, lo sguardo vagamente fisso sull'orizzonte e non sull'obiettivo della telecamera, la bocca che farfuglia frasi spesso incomprensibili. La prestazione di Joe Biden al primo dibattito con Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti è stato, a detta di tutti, «orribile».

Il presidente democratico doveva dimostrare di essere il leader capace di sorprendere per tempra e vigore dell'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione e non l'anziano confuso che si guarda attorno spaesato, come lo immortalano centinaia di video che circolano sul web. Al confronto televisivo di giovedì sera si è visto quest'ultimo e il sentimento dei democratici è ben espresso da un commento arrivato da dentro il Partito e riportato da Politico: «Siamo fottuti».

«Disastro Biden»

Il presidente degli Stati Uniti ha confermato in mondovisione quello che tutti già sapevano e...