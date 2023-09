«Barche buone con motori buoni, direzione Lampedusa, contattami su Whatsapp»: sembra l’offerta di un’escursione alle Pelagie, e invece è l’annuncio di @bozafree_sfax, tiktoker e promoter di un business particolare, quello del traffico di esseri umani verso l’Italia. Tantissimi i video in circolazione sui social o nelle chat diffusi da trafficanti e scafisti improvvisatisi "agenti di viaggio", sono i migranti stessi sbarcati sull’isola a mostrarli al corrispondente del Fattoquotidiano.it.

Video come quelli di @hommeriche che immortala barchini pronti a salpare con lo slogan «coraggio soldati», «parole chiave che sui social, in particolare Tik Tok, servono a far girare la notizia», «i trafficanti reclutano scafisti e passeggeri con tanto di video con musichette per promuovere i loro “servizi ai naviganti”» e chat «con tanto di listino prezzi e optional in base alle proprie possibilità economiche».

«Barche buone per Lampedusa, contattami su Whatsapp»

I video raccolti dal Fq...