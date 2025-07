Israele bombarda la chiesa cattolica di Gaza. «Lì non c’era Hamas»

Tre morti, tre feriti gravi e altri lievi, tra i quali il parroco Gabriel Romanelli. È il terribile bilancio del raid effettuato da Israele contro l’unica chiesa cattolica di Gaza, la chiesa della Sacra Famiglia, colpita ieri mattina da un proiettile sparato da un carro armato delle Forze di difesa israeliane. «L’Idf dice che si è trattato di un errore ma non ne siamo sicuri», ha dichiarato il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. «Sappiamo solo che la chiesa è stata colpita e che oltre alle due donne morte, due dei feriti sono in condizioni drammatiche». Uno di loro è deceduto in serata.

Non è ancora chiaro perché l’esercito israeliano abbia colpito la parrocchia cattolica, nella quale dall’inizio della guerra, l’11 ottobre 2023, hanno trovato rifugio 635 cristiani, poi scesi a circa 500. Non si tratta però della prima volta.

Durante i quasi due anni di conflitto contro Hamas 57 cristiani sui 1.017 che abitavano la Striscia sono morti. Sedici sono stati uccisi nel bombardamento israeliano che ha colpito la chiesa ortodossa di San Porfirio nell’ottobre 2023.

Due donne cristiane sono invece state assassinate dai cecchini israeliani il 16 dicembre 2023 mentre si trovavano dentro i locali della parrocchia. L’Idf ha anche parzialmente distrutto la scuola cattolica gestita dalle suore della Congregazione del rosario.

Dopo il raid, l’ambasciatore di Tel Aviv in Italia, Jonathan Peled, ha scritto su X: «Israele sta conducendo una guerra di estrema complessità contro un’organizzazione terroristica sanguinaria che, in spregio a ogni principio umanitario, si scherma dietro la popolazione civile di Gaza in scuole, ospedali e luoghi di culto».

Tutti sanno però che nella chiesa della Sacra Famiglia vivevano solo cristiani, che nulla hanno a che fare con le attività terroristiche di Hamas.

