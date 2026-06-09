Il momento di massima vicinanza fra America e Israele rischia di finire in divorzio

La divaricazione degli interessi di Trump e di Netanyahu va perfino al di là degli obiettivi divergenti perseguiti dai due leader nella maxi offensiva avviata insieme contro l’Iran e i suoi “mandatari” in Libano e a Gaza
Chiunque sia il leader della coalizione alternativa al governo uscente di Benjamin Netanyahu nelle elezioni che si terranno in Israele a settembre o a ottobre (l’ex generale Gadi Eisenkot, l’ex capo di gabinetto Naftali Bennet, oppure l’attuale leader dell’opposizione Yair Lapid), le argomentazioni per convincere gli elettori a mandare a casa la maggioranza che ha governato il paese dalla fine del 2022 e premiare l’alternanza sono facili da immaginare: la strada ultramilitarista scelta da Netanyahu per reagire al pogrom del 7 ottobre 2023 non ha accresciuto la sicurezza degli israeliani, ha estenuato le forze armate e soprattutto ha incrinato in modo apparentemente irreversibile l’alleanza con gli Stati Uniti.
Le sfuriate telefoniche di Donald Trump col primo ministro israeliano per la questione libanese e le prime pagine dei giornali americani con la notizia non confermata che esisterebbe un rapporto della Defense Intelligence Agency (Dia, il servizio d'intelligence militare del Penta...
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