Ha scelto la strada dell'attacco frontale la Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa (Ciase) per rispondere alle critiche mosse dall'Accademia cattolica in Francia. L'oggetto del contendere è il delicatissimo ed esplosivo rapporto definitivo sugli abusi sessuali nella Chiesa francese, secondo il quale tra il 1950 e il 2020 sono stati abusati 330 mila minori da sacerdoti e laici in seno alle strutture della Chiesa.

L'attacco frontale all'Accademia cattolica

L'Accademia aveva smontato il rapporto denunciando soprattutto l'inaffidabilità dell'indagine statistica che ha portato a determinare il numero degli abusi. Aveva poi accusato la commissione di essere indipendente ma non imparziale, di essere cioè prevenuta nei confronti della Chiesa e di essersi avventurata, specialmente nelle 45 raccomandazioni, in un territorio, quello teologico e biblico, che non le competeva (compiendo anche diversi strafalcioni).

Il 9 febbraio la Ciase ha pubblicato un documento di r...