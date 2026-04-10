Famiglia, una risorsa “societaria”

Il saggio qui riprodotto è stato scritto dal sociologo e filosofo italiano di fama internazionale Pierpaolo Donati per il substack “Lisander”, che è nato dalla collaborazione tra Tempi e l’Istituto Bruno Leoni. Iscriversi e seguire Lisander è facile e gratuito, è sufficiente collegarsi all’indirizzo internet: lisandermag.substack.com *** L’articolo di Marco Valerio Lo Prete presenta un’analisi ineccepibile. Tutto vero. Siamo un paese in via di accelerato invecchiamento e la mancanza di nuove generazioni rende oltremodo incerto e asfittico il futuro del Paese. Le considerazioni di fatto sollevano una domanda rimasta implicita: che fare? La tendenza, purtroppo, non è facile da invertire, perché la demografia ha le sue leggi. Anzi, dobbiamo aspettarci sempre meno bambini, perché le coorti di donne in età feconda vanno necessariamente diminuendo in base alle restrizioni di natalità dei decenni scorsi. Da anni ho avvertito delle tendenze “suicidogene” della popolazione italiana, nonostante ...