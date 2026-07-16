Contro il fatalismo apocalittico: la Tranquillitas ordinis come nuovo Katechon

Il contributo di Flavio Felice (Università del Molise) per Lisander, il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl, in reazione al saggio di Sergio Belardinelli su Peter Thiel

Nel suo saggio, Peter Thiel e l’imminenza/immanenza dell’apocalisse, Sergio Belardinelli analizza il pensiero del controverso imprenditore e teorico statunitense Peter Thiel, recentemente intervenuto anche a Roma con una serie di seminari dedicati al tema dell’Anticristo. Le riflessioni di Belardinelli non si limitano però a ricostruire la visione di Thiel, ma offrono l’occasione per interrogarsi criticamente sulle sue implicazioni e per individuare una possibile alternativa teorica.

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