L’effetto Trump regalerà alla sinistra anche il Portogallo?

Su Sky Tg24 si scrive:

«Nel primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo il vincitore è il socialista António José Seguro, con il 31,1 per cento; al secondo posto arriva il leader dell’ultradestra sovranista, André Ventura, con il 23,5 per cento. L’affluenza alle urne è stata del 52 per cento, la più alta degli ultimi 15 anni in un’elezione presidenziale. Il ballottaggio sarà il prossimo 8 febbraio. Poco più di 11 milioni di portoghesi sono stati chiamati a scegliere il successore di Marcelo Rebelo de Sousa, in carica dal 2016 e giunto alla fine del suo secondo mandato. Undici i candidati presidente».

Nel primo turno per le presidenziali portoghesi i socialisti hanno ottenuto una percentuale di voto più ampia del previsto, arrivando al 31,1 per cento, mentre i conservatori radicali di Chega! non sono cresciuti rispetto al recente voto politico, ma il loro risultato li porta al ballottaggio che si terrà l’8 febbraio. La partecipazione al voto è cresciuta ma è sempre bassa. ...