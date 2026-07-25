Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

La borsa e la vita

Server della gleba

Di Alan Patarga
25 Luglio 2026
La corsa a costruire data center sempre più potenti per alimentare web e Ai è il nuovo fronte di battaglia tra Cina e Stati Uniti in cui l’Europa prova per ultima a inserirsi. Ma la scommessa tecnologica apre grandi interrogativi sul consumo di risorse. I numeri, le fazioni in campo, il giudizio del Papa
Un data center di Amazon Manassas, Virginia, Stati Uniti, fotografato da un drone, 23 settembre 2025 (foto Ansa)
Un data center di Amazon Manassas, Virginia, Stati Uniti, fotografato da un drone, 23 settembre 2025 (foto Ansa)

Non più tardi di qualche giorno fa è arrivato il comunicato delle Guardie della Rivoluzione iraniane, rilanciato dall’agenzia Fars:

«In risposta all’aggressione e all’attacco perpetrati dall’esercito statunitense contro le strutture civili e in costruzione a Darkhovin, i caccia dell’Irgc hanno attaccato e distrutto l’infrastruttura data center della società americana Amazon in Bahrein».

Che un data center possa essere classificato come un obiettivo militare dice molto del suo ruolo strategico per l’economia e la vita di oggi. Queste grandi strutture fisiche, simili a enormi capannoni industriali, custodiscono infatti il bene immateriale più prezioso dei nostri tempi: i dati. Lo fanno ospitando server e apparati di rete sempre più potenti, capaci di alimentare internet e sistemi di intelligenza artificiale in perenne espansione. Per semplificare al massimo: ogni volta che inviamo un’e-mail, guardiamo un video, “scrolliamo” un social network, utilizziamo un’applicazione qualsiasi, i d...

Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online
per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta
amazon bologna Cina intelligenza artificiale iran lombardia Milano piemonte premium USA

Articoli correlati

Scopri di più →