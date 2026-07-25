Server della gleba

La corsa a costruire data center sempre più potenti per alimentare web e Ai è il nuovo fronte di battaglia tra Cina e Stati Uniti in cui l’Europa prova per ultima a inserirsi. Ma la scommessa tecnologica apre grandi interrogativi sul consumo di risorse. I numeri, le fazioni in campo, il giudizio del Papa
Non più tardi di qualche giorno fa è arrivato il comunicato delle Guardie della Rivoluzione iraniane, rilanciato dall’agenzia Fars:
«In risposta all’aggressione e all’attacco perpetrati dall’esercito statunitense contro le strutture civili e in costruzione a Darkhovin, i caccia dell’Irgc hanno attaccato e distrutto l’infrastruttura data center della società americana Amazon in Bahrein».
Che un data center possa essere classificato come un obiettivo militare dice molto del suo ruolo strategico per l’economia e la vita di oggi. Queste grandi strutture fisiche, simili a enormi capannoni industriali, custodiscono infatti il bene immateriale più prezioso dei nostri tempi: i dati.
Lo fanno ospitando server e apparati di rete sempre più potenti, capaci di alimentare internet e sistemi di intelligenza artificiale in perenne espansione. Per semplificare al massimo: ogni volta che inviamo un’e-mail, guardiamo un video, “scrolliamo” un social network, utilizziamo un’applicazione qualsiasi, i d...
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