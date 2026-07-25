Server della gleba

Non più tardi di qualche giorno fa è arrivato il comunicato delle Guardie della Rivoluzione iraniane, rilanciato dall’agenzia Fars:

«In risposta all’aggressione e all’attacco perpetrati dall’esercito statunitense contro le strutture civili e in costruzione a Darkhovin, i caccia dell’Irgc hanno attaccato e distrutto l’infrastruttura data center della società americana Amazon in Bahrein».

Che un data center possa essere classificato come un obiettivo militare dice molto del suo ruolo strategico per l’economia e la vita di oggi. Queste grandi strutture fisiche, simili a enormi capannoni industriali, custodiscono infatti il bene immateriale più prezioso dei nostri tempi: i dati. Lo fanno ospitando server e apparati di rete sempre più potenti, capaci di alimentare internet e sistemi di intelligenza artificiale in perenne espansione. Per semplificare al massimo: ogni volta che inviamo un’e-mail, guardiamo un video, “scrolliamo” un social network, utilizziamo un’applicazione qualsiasi, i d...