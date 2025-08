Il dogma green europeo è un suicidio economico che non salverà il clima

La promessa dell'Ue di tagliare del 90 per cento le emissioni entro il 2040 è irrealistica e costosa. E non tiene conto di cosa sta facendo il resto del mondo

Anteponendo ostinatamente la virtù climatica al buon senso, l’Unione Europea promette ora di ridurre le emissioni di carbonio del 90 per cento in soli 15 anni. Questo va ben oltre la sua promessa, già azzardata, di una riduzione del 55 per cento entro il 2030. L’Ue sta offrendo al mondo un esempio ammonitore su come paralizzare un’intera economia in nome del dogma green, senza riuscire a risolvere il cambiamento climatico.

Così l’Ue rischia di peggiorare la sua crisi economica

Sebbene l’Europa sappia di dover incrementare la sua anemica crescita economica, ha costantemente dato priorità alla riduzione delle emissioni di carbonio e a un’energia sempre più costosa, spesso attraverso l’energia eolica e solare meno affidabili. Questa crociata per il clima è un esempio lampante di auto-sabotaggio, che incatena la sua economia a politiche rovinose mentre predica la superiorità morale.

L’Ue ha speso 381 miliardi di dollari solo nel 2024 in pannelli solari, turbine eoliche, auto elettriche e simili, più dell’intera spesa per la difesa. Questo sta causando bollette elettriche alle stelle: lo scorso anno il doppio rispetto agli Stati Uniti e oltre il triplo rispetto alla Cina.

Inoltre, le politiche restrittive spingono le industrie ad alta intensità energetica verso lidi più inquinanti e meno costosi, come quando molte batterie per auto elettriche vengono prodotte in Cina utilizzando il carbone. Mentre l’Ue ritiene che le sue irrealistiche tasse sul carbonio alle frontiere eviteranno questo problema, una conseguente crisi commerciale porterà più probabilmente a prezzi ancora più alti all’interno dell’Unione.

L’Ue green arranca, il resto del mondo usa combustibili fossili e cresce

Il resto del mondo, invece, navigherà oltre l’Ue, alimentato principalmente da combustibili fossili e crescita. Mentre un tempo l’Europa dominava le emissioni, non è più al centro della questione climatica. La grande quantità di emissioni attuali e future proverrà da Cina, India, Africa, Brasile, Indonesia e molti altri paesi che stanno uscendo dalla povertà. Uno scenario recente mostra che, con le politiche attuali, l’Ue e il Regno Unito contribuiranno a poco più del 4 per cento di tutte le emissioni in questo secolo, vicino al contributo totale del 4,9 degli Stati Uniti.

I paesi in via di sviluppo hanno bisogno di energia accessibile e affidabile. Cina, India e Africa non si inginocchieranno all’altare del dogma verde europeo. Stanno costruendo centrali a carbone e a gas come se non ci fosse un domani. Le nazioni più povere non guardano all’Europa e non vogliono emulare i prezzi alle stelle dell’elettricità della Germania o i blackout verdi della Spagna.

L’impatto sul clima delle politiche green dell’Ue? Quasi nullo

Sebbene molti cerchino di definire la Cina “verde”, non solo ricava più energia da solare ed eolico, ma anche da carbone, petrolio e gas. Infatti, dal 1971, la Cina è passata dal 40 per cento della sua energia da fonti rinnovabili a solo il 10 per cento nel 2023, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia. Il resto del mondo in via di sviluppo, come India e Africa, è ansioso di seguire l’esempio.

Manifestazione per la “giustizia climatica” a Bruxelles, 25 maggio 2024 (foto Ansa)

Inoltre, l’impatto climatico delle politiche dell’Ue sarà pressoché nullo. Basate sul modello climatico delle Nazioni Unite per raggiungere il promesso 90 per cento di emissioni entro il 2040 e l’azzeramento netto entro il 2050 e confrontare l’andamento della temperatura con la politica attuale. Poiché l’UE conta poco nelle emissioni globali e poiché ha già ridotto significativamente le emissioni, ridurrà le emissioni globali nel corso del XXI secolo solo di un piccolo 3 per cento. La differenza di temperatura nel 2050 sarà di soli 0,01 °C e persino entro il 2100 l’impatto sarà impossibile da misurare a 0,04 °C.

Inoltre, i modelli mostrano che il costo per l’Ue entro la metà del secolo potrebbe superare i 3.000 miliardi di dollari all’anno, più dell’intera spesa pubblica attuale dell’UE. Una politica così costosa e a basso impatto non è chiaramente qualcosa che verrà emulata dal resto del mondo, lasciando l’impatto effettivo, anche di politiche climatiche molto forti, pressoché nullo nel mondo reale.

Un approccio più intelligente c’è

Con costi sempre più elevati, è improbabile che questa politica climatica e i politici che la promuovono vengano accettati dagli elettori dell’Ue nel lungo periodo. Pertanto, non solo l’attuale politica climatica dell’Ue non sarà in grado di spostare effettivamente il termometro globale, ma è anche probabile che si concluda con una forte reazione negativa, mentre le emissioni dei paesi in via di sviluppo continueranno, spinte da una legittima ricerca di prosperità.

L’ossessione dell’Ue per l’obiettivo zero emissioni nette la rende cieca rispetto a percorsi più intelligenti. Investire migliaia di miliardi in sussidi per energie rinnovabili inaffidabili e auto elettriche non risolverà il problema del clima. Un approccio molto più intelligente e sensato sarebbe quello di finanziare l’innovazione: ricerca e sviluppo di approcci energetici verdi, tra cui nucleare avanzato, cattura del carbonio e energie rinnovabili di nuova generazione, più economiche degli attuali combustibili fossili e che non si esauriscono con la cessazione del vento o il tramonto del sole. Questo aiuterà tutti a passare a un sistema più economico, invece di limitarsi a costosissimi segnali di virtù.

L’impegno dell’Europa al 90 per cento non è un progresso. È un suicidio economico mascherato da eco-virtù.