Giordania, Emirati, Turchia; ma anche Italia, Francia, Libano; per non parlare di Canada e Stati Uniti. Tutti i leader del mondo, o quasi, si sono affrettati, fisicamente o con un messaggio di cordoglio, a esprimere le proprie condoglianze per la scomparsa a 74 anni di Hamad bin Khalifa Al-Thani, padre dell'attuale emiro del Qatar.

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Anche Meloni vola in Qatar Non si è mai vista tanta sollecitudine per la morte del leader di un paese grande come l'Abruzzo, sponsor del terrorismo islamico internazionale, ma anche sapiente autocrate in grado di trasformare un piccolo Stato fondato sul gas e il petrolio in un indispensabile attore internazionale, sia dal punto di vista economico che da quello politico. Come la realpolitik impone, anche Giorgia Meloni ha fatto il suo dovere di primo ministro di un paese affamato di gas, recandosi ieri a Doha per le esequie, lasciando al ministro degli Esteri An...