Dazi? Ma il libero mercato può funzionare ancora bene

In tutto il mondo, le persone si stanno rendendo conto dei benefici di un libero scambio. Dopo anni di stanchezza verso il libero scambio e di crescente protezionismo, la maggioranza degli americani ora afferma che gli Stati Uniti dovrebbero perseguire il libero scambio globale, mentre l’Unione Europea sta stipulando accordi di libero scambio il più rapidamente possibile e persino i rivali geopolitici regionali Cina, Corea del Sud e Giappone hanno stipulato accordi per una maggiore cooperazione.

La minaccia di una guerra tariffaria globale ha portato molti a concludere che tutti stanno meglio quando i paesi si specializzano in ciò in cui sono più bravi. Questa visione ottimistica è in netto contrasto con la visione del commercio come un gioco a somma zero che altri paesi hanno vinto. Eppure, gli svantaggi del libero scambio sono reali: le immagini della Rust Belt americana sono diventate il simbolo degli impatti negativi del libero scambio non solo per gli elettori statunitensi, ma anche a livello globale. Chilometri di fabbriche un tempo potenti sono state chiuse e comunità un tempo orgogliose sono state devastate quando le aziende hanno delocalizzato la loro produzione.

Benefici e costi del libero mercato

Entrambe le cose possono essere vere. I benefici e i costi delle politiche di libero scambio non sono equamente distribuiti. I paesi ricchi beneficiano relativamente meno del libero scambio e parte della loro forza lavoro sopporta un onere sproporzionato. Ciononostante, una ricerca peer-reviewed degli economisti del Copenhagen Consensus dimostra che il libero scambio è ancora ampiamente positivo anche per i paesi ricchi.

Il modello economico dei ricercatori indaga cosa succede se aumentiamo il commercio globale del 5 per cento. Ci sono costi reali e sostanziali. In tutto il mondo, per tutti i lavoratori e in futuro, il costo attuale ammonterebbe a quasi mille miliardi di dollari. Questo dato deriva dalla somma degli impatti sulle buste paga dei lavoratori interessati che perdono il lavoro, o devono ridimensionarsi a ruoli meno retribuiti, o finiscono per abbandonare del tutto la forza lavoro.

Circa il 92 per cento di tale costo si verifica nei paesi sviluppati. Dopotutto, è qui che si trova la maggior parte dei mercati esposti alle importazioni. È dove i salari sono più alti e dove i lavoratori sono maggiormente a rischio a causa dell’ingresso di prodotti più economici o migliori provenienti dai paesi poveri nei paesi ricchi. Queste perdite sono reali: mille miliardi di dollari sono una somma enorme per chiunque.

Gli effetti sul potere d’acquisto

Ma dobbiamo anche ricordare i sostanziali benefici del libero scambio. In effetti, lo stesso cambiamento che ha visto le fabbriche abbandonare gli ex centri industriali ha anche generato incredibili economie di scala e ha permesso ai consumatori di tutto il mondo di acquistare prodotti a basso costo e spesso di buona qualità da enormi magazzini.

Si stima che gli americani della classe media ricavino il 29 per cento del loro potere d’acquisto dal commercio estero. In altre parole, un americano medio della classe media può acquistare quasi un terzo in più per ogni dollaro rispetto a quanto farebbe in assenza di commercio. L’effetto è ancora maggiore – il 62 per cento – per il decimo più povero dei consumatori americani.

(foto Ansa)

Se contiamo i benefici del libero scambio nei paesi ricchi dell’Ocse, questi sono molto superiori ai costi: 6,7 trilioni di dollari. In totale, ciò significa un ritorno di 7 dollari per ogni dollaro di costi. Certo, i governi dovrebbero impegnarsi di più per aiutare i lavoratori che sarebbero maggiormente danneggiati dal libero scambio, ma anche dopo aver affrontato i costi di quasi un trilione di dollari, ci sono oltre 6 trilioni di dollari di benefici di cui godere in tutto il mondo ricco. Qualsiasi governo sarebbe sciocco a ignorare questi benefici molto più ampi, nonostante i loro costi sostanziali.

I vantaggi del libero scambio

Forse ancora più importante, la ricerca dimostra che il libero scambio è estremamente vantaggioso per i paesi più poveri. Ecco perché è una tragedia che i politici abbiano abbandonato del tutto l’agenda multilaterale del libero scambio: un libero scambio può generare enormi vantaggi per i paesi più poveri del mondo. Quando i paesi più poveri del mondo stanno meglio, il mondo intero è un luogo più forte e più stabile.

I paesi a basso e medio reddito del mondo, che ospitano quattro miliardi di persone, subiranno alcuni costi derivanti dal libero scambio, ma questi sono relativamente bassi, 15 miliardi di dollari. Eppure, i loro guadagni derivanti dal libero scambio si tradurrebbe in fantastici benefici per 1,4 trilioni di dollari. Poiché le economie dei paesi più poveri sono molto più piccole, questo è un problema molto più grande. E poiché i loro costi sono molto più bassi, ogni dollaro di costo produce 95 dollari di benefici. Si tratta di un ritorno sull’investimento sorprendente.

Dazi o libero mercato?

In un mondo alle prese con disuguaglianze e incertezza economica, un commercio più libero rimane uno degli strumenti più efficaci per una prosperità globale condivisa. Sebbene i suoi costi – in particolare nei paesi sviluppati – siano reali e debbano essere affrontati con politiche più intelligenti ed eque, i benefici sono troppo significativi per essere ignorati. Con un ritorno di quasi 7 dollari per ogni dollaro di costo per le nazioni ricche e uno straordinario ritorno di 95 dollari per i paesi più poveri, un commercio più libero è una soluzione vincente per tutti. La strada da seguire non è il protezionismo, ma le riforme per garantire che i vantaggi del commercio non siano solo maggiori, ma anche meglio condivisi.