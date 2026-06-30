Se scoppia la bolla dell’Ai

Che cosa succede se le spese «eccessive» sui centri di elaborazione dati, gli investimenti massicci nello sviluppo dell’Ai e il giro di finanziamenti, che tanto assomigliano a prestiti mascherati tra giganti tecnologici, non renderanno secondo le promesse e le speranze del mercato? Che cosa succede, insomma, se la bolla dell’intelligenza artificiale si sgonfia o ancora peggio scoppia? «È a rischio la stabilità finanziaria mondiale». L’allarme sui rischi finanziari dell’Ai È la Banca dei regolamenti internazionali (Bri), la “banca delle banche centrali”, a suonare l’allarme nel suo Rapporto economico annuale sul «pericolo» crescente per i mercati finanziari globali rappresentato dalle enormi spese finanziate dal debito che l’Ai sta accumulando e che potrebbero portare a un «disastro finanziario» simile a quello di vent’anni fa. Secondo l’analisi della Bri, se gli “hyperscaler” – cioè Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Ibm Cloud e Oracle, ossia i colossi che ges...