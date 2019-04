Dai rimedi naturali ai manufatti artigianali, dove acquistare i migliori articoli religiosi

Holyart, il più grande portale europeo di articoli religiosi. Si va dall’arte sacra agli accessori per la liturgia ai prodotti dei monasteri

La bellezza è uno dei volti della spiritualità: lo prova, ad esempio, il fascino che esercitano le opere d’arte religiosa su un pubblico laico, al di là dell’aspetto devozionale. La forza dell’ispirazione e la maestria dell’esecuzione, del resto, parlano un linguaggio universale. Qualcosa di simile accade con gli articoli religiosi di fattura artigianale, realizzati da mani esperte dentro e fuori dalle mura dei monasteri.

Regalare un oggetto di arte sacra non è solo un modo per celebrare la propria fede, ma anche per rendere onore al valore di piccole e grandi produzioni locali di grande pregio. Una rassegna delle più interessanti è disponibile su Holyart, il più grande portale europeo specializzato nella vendita di articoli a tema sacro. Si va dagli accessori per la liturgia ai prodotti rivolti a un pubblico più ampio, fatto di credenti e non solo.

Le antiche ricette dei monaci

È il caso, ad esempio, dei prodotti dei monasteri come le birre d’abbazia o il cioccolato trappista. Comune denominatore è l’alta qualità degli ingredienti e la fedeltà alle antiche ricette dei monaci: acquistare questi prodotti non è solo un omaggio alla tradizione dei monasteri, ma anche una scelta di salute nel segno della genuinità e della sicurezza alimentare, grazie alla tracciabilità dei processi di produzione e alla totale assenza di additivi tossici.

Rimedi naturali e cosmetici

Lo stesso dicasi per la gamma di rimedi naturali, spaziando dalle tisane, agli oli essenziali fino ai prodotti dell’alveare come lo sciroppo per la tosse. Da non perdere anche le proposte in tema di cosmetici, come le creazioni dei Monaci Camaldolesi in Toscana: creme per il viso e per il corpo, prodotti curativi lenitivi e per i capelli, detergenti e saponi naturali per prendersi cura della pelle in modo delicato. Molto apprezzati anche gli oli aromatici – come quello alle 3 Erbe – e gli effluvi balsamici per sperimentare i benefici della fitoterapia.

Presepi e decorazioni natalizie

Fra gli articoli religiosi di fattura artigianale spiccano i presepi, con un assortimento che spazia dai Fontanini di Luca alle creazioni di Napoli, Palermo e della Val Gardena. Accanto alle migliaia di miniature disponibili, non manca la possibilità di acquistare splendide statue a grandezza naturale, e di impreziosirle ulteriormente con corone, aureole e stellati realizzati a mano in filigrana. Oltre a farsi incantare dai presepi in pietra, resina e terracotta, per celebrare il Natale è possibile scegliere tra un’ampia gamma di decori natalizi, fra cui candele, villaggi natalizi, luci e proiettori led.

Idee regalo per le ricorrenze

Non manca davvero nulla per donare calore alla propria casa, così come per festeggiare le altre principali ricorrenze in calendario e le occasioni speciali, come il Battesimo, la Prima Comunione e la Cresima, passando per la Pasqua e la Quaresima e San Valentino. Ebbene sì, perché anche gli innamorati hanno di che spaziare, grazie ad accattivanti idee regalo come gli anelli e i bracciali in argento e metallo, da portare sempre con sé per ricordare la persona amata.

Bellezza non solo spirituale

Accanto alle idee regalo più semplici, Hoyart raccoglie un’ampia selezione di manufatti prestigiosi, come i calici e i tabernacoli realizzati dai cesellatori lombardi, e ancora gli amboni e i leggii per esporre i libri da collezione. Veri e propri oggetti d’arte, caratterizzati da una bellezza che va oltre il prodotto in sé. Non è un caso che gli articoli religiosi di fattura artigianale siano apprezzati, al di là del messaggio spirituale, anche per l’intrinseco valore estetico e considerati dei preziosi oggetti d’arredo.

Qualunque sia l’intento – impreziosire un ambiente della propria casa, degustare un prodotto di nicchia o alleviare i fastidi di stagione con l’aiuto delle erbe officinali – il sito di e-commerce aiuta a destreggiarsi fra le proposte più interessanti, per fare un acquisto di qualità.