Su Formiche si scrive: «Ettore Prandini, 51 anni, lombardo con tre figli, è stato confermato presidente nazionale di Coldiretti. Ad eleggerlo all’unanimità è stata l’assemblea dei delegati giunti da tutte le regioni, in rappresentanza di oltre 1,5 milioni di soci, riunita a Palazzo Rospigliosi a Roma, sede della principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. Nominata anche la nuova giunta Confederale composta dai tre vicepresidenti Nicola Bertinelli, David Granieri e Gennarino Masiello oltre che da Franco Aceto, Gianluca Barbacovi, Cristina Brizzolari, Dominga Cotarella e Francesco Ferreri. "Sostenere la competitività delle imprese agricole e della pesca per garantire la sovranità alimentare del paese e ridurre la dipendenza dall’estero, promuovendo filiere produttive 100 per cento Made in Italy con l’innovazione e la sostenibilità economica ed ambientale" è l’obiettivo fissato dal presidente della Coldiretti "per i prossimi cinque anni con l’impe...