La guerra russo-ucraina ha certamente inflitto una battuta d’arresto alla globalizzazione a guida occidentale, ma è presto per dire se essa inaugura un nuovo ordine mondiale. C’è un piccolo dettaglio che condiziona la risposta alla questione: bisogna vedere chi vincerà la guerra. Se, come pensano alcuni, entro la fine dell’anno corrente o l’anno prossimo l’Ucraina riconquisterà i territori perduti e ricaccerà entro le loro frontiere le forze d’invasione russe grazie agli armamenti e ai finanziamenti dei paesi della Nato e dell’Unione Europea, l’ordine mondiale unipolare americano uscirà rinfrancato e si potrà dire che avrà arrestato la fase di declino che aveva avuto il suo apice nell’inglorioso ritiro delle forze della coalizione dall’Afghanistan e nel ritorno al potere dei talebani. Se invece il conflitto dovesse impantanarsi e trasformarsi in un braccio di ferro che logora sì la potenza militare e la stabilità economica della Russia, ma anche la ripresa economica europea p...