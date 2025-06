Caravaggio non passa di moda. Se ne parla a Milano con Bona Castellotti e Piazza

L’Associazione culturale Esserci, in collaborazione con Tempi, il Centro francescano culturale artistico Rosetum e l’Associazione italiana Centri culturali, propone per martedì 17 giugno, ore 21 al Teatro Rosetum di Milano (via Pisanello, 1), l’incontro “Caravaggio: in margine alla mostra di Roma e altro”.

Interverranno il professor Marco Bona Castellotti, storico dell’arte, autore de Il paradosso di Caravaggio (Bur Rizzoli), e Filippo Piazza, funzionario della soprintendenza di Brescia e docente dell’Università Cattolica. Entrambi i relatori sono apprezzati collaboratori del nostro giornale: proprio nel numero di maggio del mensile Bona Castellotti si è occupato della grande mostra sul Merisi in corso a Roma, mentre Piazza ha recentemente presentato ai lettori di Tempi il libro dello stesso Bona Castellotti Caravaggio in prima pagina. Trenta articoli di giornale (Electa).

Qui sotto, la locandina dell’evento.