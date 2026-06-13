Dio non è morto. Neanche in Europa

Matteo Matzuzzi, giornalista del Foglio, premio Luigi Amicone 2022, domenica 14 giugno nel contesto del festival di Tempi, modererà l’incontro “Maggioranze silenziose e minoranze creative – La Chiesa ai tempi di Leone XIV” con il patriarca di Venezia monsignor Francesco Moraglia e la giornalista Aura Miguel (Centro Civico in piazza Vescovado, ore 11). * * * Con Dio non è morto Matteo Matzuzzi si infila lo scafandro e si inabissa in un oceano in cui antiche vestigia (il sacro in tutto il suo splendore) si mescolano a correnti e a nuovi organismi (la vera o presunta secolarizzazione), ricomponendo un fitto mosaico geopolitico e spirituale per arrivare ad una conclusione: il vaticinio di Nietzsche «è stato quantomeno affrettato». Pur nella difficoltà dell’impresa (dati non facilmente reperibili, prove fintamente contraddittorie), sufficientemente nitide appaiono le “foto” riguardanti i macromovimenti religiosi. L’islam cresce, e molto. Piaccia oppure no, «la popolazione musulmana», si leg...