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Dio non è morto. Neanche in Europa

Di Valerio Pece
13 Giugno 2026
La fede domina il mondo contemporaneo, tra persecuzioni, travisamenti e sorprese. Il nuovo saggio di Matteo Matzuzzi
Regina Coeli di papa Leone XIV, Piazza San Pietro, Roma, 17 maggio 2026
Regina Coeli di papa Leone XIV, Piazza San Pietro, Roma, 17 maggio 2026 (Foto Ansa)

Matteo Matzuzzi, giornalista del Foglio, premio Luigi Amicone 2022, domenica 14 giugno nel contesto del festival di Tempi, modererà l’incontro “Maggioranze silenziose e minoranze creative – La Chiesa ai tempi di Leone XIV” con il patriarca di Venezia monsignor Francesco Moraglia e la giornalista Aura Miguel (Centro Civico in piazza Vescovado, ore 11). * * * Con Dio non è morto Matteo Matzuzzi si infila lo scafandro e si inabissa in un oceano in cui antiche vestigia (il sacro in tutto il suo splendore) si mescolano a correnti e a nuovi organismi (la vera o presunta secolarizzazione), ricomponendo un fitto mosaico geopolitico e spirituale per arrivare ad una conclusione: il vaticinio di Nietzsche «è stato quantomeno affrettato». Pur nella difficoltà dell’impresa (dati non facilmente reperibili, prove fintamente contraddittorie), sufficientemente nitide appaiono le “foto” riguardanti i macromovimenti religiosi. L’islam cresce, e molto. Piaccia oppure no, «la popolazione musulmana», si leg...

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