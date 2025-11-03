Proprio nei giorni dell’approvazione della riforma Nordio, una emblematica paginata della “Stampa” sui casi giudiziari creati ad arte per forzare la mano a toghe e legislatori su eutanasia e suicidio assistito

Cappato e l’abuso di giustizia sul fine vita. Ma i radicali non erano garantisti?

Per capire cosa intendiamo quando diciamo che la riforma della giustizia Nordio approvata definitivamente giovedì dal Parlamento, per quanto imperfetta e perfino discutibile, aiuterà a mettere fine alla “guerra dei trent’anni”, è utile leggere l’intervista concessa da Alfredo Mantovano al Corriere della Sera alla vigilia del passaggio definitivo del testo in Senato. A un’opposizione che ha scelto di buttarla sull’ennesimo inesistente allarme democratico, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ricorda un fatto che è sotto gli occhi di tutti:

«I paventati rischi per la democrazia non sono nella riforma, ma nel fatto che troppe scelte politiche arrivano attraverso provvedimenti giudiziari».

I «processi fantasma dei suicidi assistiti»

È stucchevole anche solo pensare di mettersi a motivare queste cose, come notava qui provocatoriamente Lodovico Festa venerdì scorso. Tuttavia, se servisse un’ennesima riprova del livello patologico a cui è arrivato il rapporto tra giustizia e politica in Italia, eccola servita a tutta pagina sulla Stampa di venerdì 31 ottobre.

Un’intera pagina del quotidiano torinese dedicata ai «processi fantasma dei suicidi assistiti», una sfilza di militanti radicali che, con il solito Marco Cappato alla testa, «hanno accompagnato un malato a morire in Svizzera e si sono autodenunciati. Ma dopo anni parenti e volontari restano in un limbo: “Lo Stato ci deve risposte”». C’è chi ha “aiutato a suicidarsi” la mamma, chi il papà, chi l’amica, chi lo ha fatto da sé. Tutti accomunati dall’urgenza di farsi giudicare da un tribunale. Perché? Sono forse pentiti per avere violato la legge? No, al contrario, hanno infranto volutamente la legge – in Italia infatti non c’è affatto un “vuoto normativo” sull’aiuto al suicidio, c’è invece una legge, tuttora in vigore, che se ne occupa e lo sanziona come reato – e si sono consegnati alla giustizia per forzare la mano ai giudici (qualora questi non fossero pure compiacenti), costringendoli a scegliere tra creare dei “martiri” o portare il caso alle corti superiori per cannoneggiare direttamente la norma.

Il giochetto della disobbedienza civile

La chiamano disobbedienza civile ed è un meccanismo che ha funzionato a meraviglia nel caso Cappato-Dj Fabo (la famigerata sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale) e poi per mandare in crisi le Regioni e provare a far votare a livello locale la legge mortifera che non è mai passata a livello nazionale. Il problema è che adesso il meccanismo pare essersi inceppato e i cappateros non l’hanno presa bene. Con La Stampa prontissima a smerciare «sul suo sito in anteprima i video appelli dei disobbedienti in attesa di sapere se saranno rinviati a giudizio», come evidentemente auspicano per creare altri mille “casi” e poi altri mille.

Sono giochetti che ormai conosciamo fin troppo bene. Il “merito” della Stampa qui è che nel suo zelo eutanasico li ha messi tutti in fila. Con un effetto grottesco però. Più che dare la sensazione di urgenza e di rischio per la libertà di questi “paladini dei diritti”, i cappateros finiscono per dimostrare loro malgrado che in Italia non c’è tutta questa voglia né tanto meno fretta di mandare gente al gabbio secondo l’articolo 580 del codice penale (aiuto al suicidio). E che quindi legalizzare eutanasia e suicidio assistito non serve affatto a far fronte a un’emergenza o a un presunto vuoto normativo. Serve piuttosto a promuovere a valore quello che ancora oggi lo Stato per fortuna concepisce come disvalore. Come si può infatti riconoscere il “diritto” a togliere o togliersi il disturbo, e cioè una vita “insopportabile”, senza che questo diventi nei fatti un invito a farlo?

Un «gesto politico» in tribunale

A lasciare di stucco in questo caso, comunque, è la sfrontatezza con cui Cappato e l’Associazione Luca Coscioni pretendono di piegare la macchina della giustizia ai loro fini politici. E pensare che se c’è un lato lodevole dei radicali è proprio il loro sostegno a tutte le riforme della giustizia mai tentate nel nostro paese in senso liberale e di stato di diritto, compresa quest’ultima sulla separazione delle carriere.

«“Mi chiamo Cinzia Fornero. A novembre 2023 ho accompagnato in Svizzera la professoressa Margherita Botto”. Anche Fornero si è autodenunciata, assumendosi la responsabilità del suo gesto politico. “Perché contesto che il mio paese neghi le libertà fondamentali, lo reputo incivile. Ad oggi però non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. Reputo l’immobilismo della procura funzionale ad uno Stato che non vuole legiferare in maniera seria sul fine vita”».

La pretesa di un «processo pubblico»

Ora, è noto che ci sarebbe un modo molto più corretto per costringere lo Stato a «legiferare in maniera seria sul fine vita». Basterebbe vincere le elezioni. Se lo Stato «non vuole legiferare» pro eutanasia e suicidio assistito sotto dettatura dei radicali è forse perché non è questo il mandato affidato dagli elettori al legislatore. Il vuoto normativo, il «silenzio dei capi dei grandi partiti», il «limbo giudiziario», «l’immobilismo di governi e Parlamento», la disobbedienza di Cappato: tutte palle. Il «processo pubblico» preteso da questa gente non sarebbe altro che la prosecuzione della politica con altri mezzi. Impropri.

«Matteo D’Angelo: “Non mi sento colpevole di alcun reato, ma sulla mia vita professionale e familiare pende una spada di Damocle perché da un momento all’altro potrebbe arrivare un avviso di garanzia e non si vive bene così. Quindi voglio un processo pubblico a porte aperte”».

Garantisti vs giustizialisti

Non solo i radicali da sempre in lotta contro gli abusi della giustizia si fanno primi abusatori della giustizia sul fine vita: non si accontentano nemmeno se il Parlamento «finalmente discute una legge» in materia, come dice Cappato alla Stampa. Già, perché adesso una bozza di legge (purtroppo) c’è, ed essendo proposta dalla maggioranza di governo potrebbe addirittura essere approvata. Tanti saluti alla scusa dell’«immobilismo di governi e Parlamento», dunque. Peccato che a Cappato il testo proposto non piaccia («vuole addirittura estromettere dal fine vita il servizio sanitario pubblico», addirittura), e quindi avanti con i casi giudiziari usati e abusati a fini politici.

Come ha scritto Piero Sansonetti sull’Unità a proposito della riforma Nordio e del referendum alle viste, questa ennesima battaglia non basterà a risolvere la guerra più importante, quella «tra garantisti e giustizialisti».

«Che in realtà è l’urto tra due idee diverse della democrazia. La prima idea ha il suo pilastro nel diritto, e ritiene che il diritto sia lo strumento per rendere uguali i cittadini e salvaguardarne la dignità. La seconda è basata sull’etica, e considera l’etica superiore al diritto, e il sospetto uno strumento importante per la macchina della giustizia»

Dice bene Sansonetti,: non basterà una riforma garantista come la separazione delle carriere mettere fine alle troppe forzature giustizialiste del diritto che azzoppano questo paese e avvelenano la sua vita civile da almeno trent’anni. Però è una battaglia che vale comunque la pena di combattere. I radicali avrebbero potuto essere buoni alleati, ma ci si può fidare?