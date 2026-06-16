Garlasco e la tentazione del “ragionevole dubbio”

Mio caro Malacoda, mi ero ripromesso di non interessarmene, di non leggerne, di non parlarne; continuavo a ripetermi: «Su Garlasco non ci casco», però alla fine devo cedere anch’io. In fondo non sono meglio di Oscar Wilde, come lui «posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni». Non mi salva l’essere il re dei tentatori. Si tratta del classico caso in cui gli allievi (cronisti, commentatori, voyeur d’ogni sorta) superano il maestro. Intercettazioni, soliloqui, appunti, impronte, pagamenti in nero… potevo restarne fuori? Non parlerò della colpevolezza dell’uno o dell’altro (niente nomi, siamo inglesi), rifletti piuttosto su una conseguenza linguistica e metodologica che per noi è questione di vita o di morte. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha detto: «Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?». Questo è infatti successo a colui ...