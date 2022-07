Per chi da tempo ripete che «la cancel culture non esiste», che è una fissazione di qualche conservatore reazionario e che al massimo è un problema circoscritto agli Stati Uniti, tutt’al più al mondo anglosassone, ecco una notizia che dovrebbe iniziare a fare preoccupare anche noi europei del continente. La riporta MicroMega, non un bollettino dell’Alt Right trumpiana né un gazzettino di Giorgia Meloni.

Non si può dire che «in biologia i sessi sono due»

Lo scorso 2 luglio la biologa Marie-Luise Vollbrecht, dottoranda presso l’Università Humboldt di Berlino, avrebbe dovuto tenere nel suo Ateneo una conferenza sul tema “Perché in biologia ci sono due sessi”. L’occasione era quella della “Notte delle Scienze”, ma l’incontro non si è mai tenuto nelle aule dell’università tedesca. «Il Gruppo di lavoro dei giuristi critici (akj) ha indetto una protesta», scrive MicroMega riportando la notizia del sito femminista tedesco EMMAonline. «Motivo: l’affermazione che in biologia esistono solo ...