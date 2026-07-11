Il cambio di Lagarde

Due interviste nell’arco di pochi giorni. Una al quotidiano economico Les Echos, l’altra alla tv Euronews: entrambe per annunciare un cambio di passo nella gestione della politica monetaria europea, ma anche e soprattutto per smentire sé stessa. Christine Lagarde, presidente della Bce, non ha negato di poter lasciare anticipatamente il proprio incarico (il suo mandato scade nell’ottobre 2027): «È possibile», ha ammesso, contraddicendo quanto dichiarato lo scorso marzo, quando era intervenuta per rassicurare circa la sua permanenza all’Eurotower, messa in dubbio in un lungo e informato articolo del giornale britannico Financial Times. E allora, sarà che la condanna per appropriazione indebita di fondi Ue non ha tolto a Marine Le Pen la voglia di ricandidarsi all’Eliseo, fatto sta che Lagarde sembra ormai decisa a tornare nell’agone politico del suo Paese:

«Credo che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese».

ha dichiarato nell’intervista al giornale fi...