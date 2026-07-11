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La borsa e la vita

Il cambio di Lagarde

Di Alan Patarga
11 Luglio 2026
La probabile uscita di scena anticipata della presidente della Bce, forse candidata all’Eliseo, apre le danze della successione per la guida dell’Eurotower. Torna l’eterna sfida tra “falchi” e “colombe” e l’Italia, a sorpresa, potrebbe sostenere un frugale pentito
La presidente della Bce Christine Lagarde (Foto Ansa)
La presidente della Bce Christine Lagarde (Foto Ansa)

Due interviste nell’arco di pochi giorni. Una al quotidiano economico Les Echos, l’altra alla tv Euronews: entrambe per annunciare un cambio di passo nella gestione della politica monetaria europea, ma anche e soprattutto per smentire sé stessa. Christine Lagarde, presidente della Bce, non ha negato di poter lasciare anticipatamente il proprio incarico (il suo mandato scade nell’ottobre 2027): «È possibile», ha ammesso, contraddicendo quanto dichiarato lo scorso marzo, quando era intervenuta per rassicurare circa la sua permanenza all’Eurotower, messa in dubbio in un lungo e informato articolo del giornale britannico Financial Times. E allora, sarà che la condanna per appropriazione indebita di fondi Ue non ha tolto a Marine Le Pen la voglia di ricandidarsi all’Eliseo, fatto sta che Lagarde sembra ormai decisa a tornare nell’agone politico del suo Paese:

«Credo che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese».

ha dichiarato nell’intervista al giornale fi...

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