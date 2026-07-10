Simpatici, minimali “Minions”. Alla fine funzionano

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Minions & Monsters ★★★ Di Pierre CoffinDove vederlo: al cinema Ultimo episodio dei Minions. Mi ha divertito più degli altri, un po’ perché le aspettative erano bassine, per usare un eufemismo, un po’ per i tanti riferimenti cinefili che rendono stranamente il film adatto anche ai maggiorenni, a differenza degli episodi precedenti. Sceneggiatura minimale: sostanzialmente sono una serie di episodi dal breve respiro in cui i nanetti gialli cercano un cattivo che possa prendersi cura di loro. Quello che funziona, al di là della simpatia dei Minions, è il flusso continuo di gag fisiche, da cinema muto, che in effetti viene citato sin dai titoli di testa tra omaggi a Georges Méliès, Charli...