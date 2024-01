Jess Ellis, inglese di 27 anni, è diventata madre di 13 bambole. Niente a che vedere coi pupazzi di pezza, sono giocattoli iperrealistici. La più cara è Cookie, una bambola-neonata prematura, costata 2.100 dollari. La somiglianza con un vero neonato è tale che spesso, passeggiando al parco col passeggino, Jess riceve complimenti per la serenità graziosa dei suoi figli. La collezione è cominciata in tempo di pandemia, per combattere la solitudine.

«È molto terapeutico tenerle, se sono stressata o ansiosa è molto calmante. In un certo senso, ti aiutano a prepararti a diventare genitore», racconta Jess. Finge di cambiare pannolini e di dare pappe. Può dimenticare la prole su un tavolo o sul pavimento, senza preoccuparsi. È molto calmante, essere un genitore di bambole. Ed è una moda dilagante.

Mantenere questi giocattoli è un impegno serio, lo racconta una tiktoker italiana da milioni di visualizzazioni. In uno di questi video si mostra col pancione e partorisce una bambola, ma prec...