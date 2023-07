Che cosa non si fa per la biodiversità al giorno d’oggi, e che casini si combinano o si progettano di combinare. Il caso del programma di ripopolamento dell’orso in Trentino, con le tranquille passeggiate nei rilassanti boschi della val di Sole e della val di Rabbi trasformate in azzardate escursioni a proprio rischio e pericolo, durante le quali il terrore può aspettarti dietro la prossima curva del sentiero, non è l’unico sfuggito di mano ai suoi benintenzionati promotori. Dappertutto nel mondo naturalisti, governi e scienziati cercano di escogitare sistemi e programmi per salvare specie animali in via di estinzione, eliminare specie infestanti che tolgono spazio a quelle autoctone e perciò impoveriscono l’ecosistema, ripopolare territori con esemplari delle specie che li abitavano in passato. L’obiettivo è quello di promuovere la biodiversità, condizione della sicurezza della vita umana sul pianeta messa in pericolo da un tasso di e...