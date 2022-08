Guerra in Ucraina, crisi energetica, inflazione, il Pnrr da realizzare e chi più ne ha più ne metta. Una pazzia – si è sentito ripetere ovunque – andare alle elezioni anticipate in mezzo a questo diluvio. Ma se invece per iniziare a costruire una via d’uscita dallo stato di emergenza permanente del nostro paese cominciassimo proprio con il depositare nell’urna “Un voto contro il caos”? È questo l’invito che abbiamo deciso di mettere sulla copertina del numero di agosto 2022 di Tempi mensile. Nella convinzione che votare non è una follia (capita, nelle democrazie). Anche se non è mai stato così difficile scegliere un partito.

Diverse le firme di Tempi che nel numero di agosto si occupano del ritorno della politica in Italia. Emanuele Boffi nell’editoriale indica i criteri imprescindibili per una scelta costruttiva nell’urna; Alfredo Mantovano spiega perché non è un sacrilegio sperare che il prossimo governo faccia addirittura meglio di Mario Draghi; mentre Lorenzo Castellani prevede già con l’accordo Letta-Calenda il tramonto dell’ennesimo “terzo polo” centrista, scioltosi stavolta nel solito calderone “antifascista”. Secondo Lorenzo Malagola, infine, l’insediamento di un governo di centrodestra serio potrebbe perfino aprire una via nuova in questa Europa affezionata a tecnici e grandi coalizioni.

Perché (e come) salvare la famiglia

A impreziosire enormemente il numero di Tempi di agosto è poi l’ampia, formidabile tavola rotonda con monsignor Massimo Camisasca e Fabrice Hadjadj sulle ragioni e i modi per salvare la famiglia, nucleo fondamentale della società nel quale oggi perfino i cristiani faticano a credere ancora. Dieci pagine da leggere e conservare. Compresa una bella intervista a Alda Vanoni, cofondatrice di Famiglie per l’accoglienza, in occasione dei 40 anni dell’associazione.

Grande “celebrazione” a Caorle

Non si poteva ovviamente non dedicare altrettanto spazio a quello che è successo a Caorle dal 15 al 17 luglio, durante la tre giorni di Tempi dedicata alla memoria di Luigi Amicone, con tanto di prima edizione del Premio a lui dedicato. Un’autentica “celebrazione” nel senso etimologico del termine, come spiega il direttore di Tempi nella sua cronaca-ringraziamento agli amici accorsi numerosi. E come dimostra Giuliano Ferrara, di cui pubblichiamo integralmente l’intervento alla presentazione del libro Luigi Amicone, l’anarcoresurrezionalista.

A proposito del libro, venite a trovarci al Meeting di Rimini dal 20 al 25 agosto

Fusione nucleare, declino della Serie A, l’arte di Salvato

Inoltre, sempre nel numero di agosto del mensile, Leone Grotti ha chiesto a uno dei maggiori esperti italiani, Matteo Passoni, di spiegarci a che punto è davvero la ricerca sulla fusione nucleare, la fonte che potrebbe risolvere quasi tutti i nostri problemi energetici. Definitiva poi l’analisi di Alessandro F. Giudice sul degrado inarrestabile della Serie A e sui motivi per cui i club italiani non riescono a competere con le big degli altri paesi. Caterina Giojelli invece ha incontrato Giorgio Salvato, artista milanese dotato di un’idea molto convincente della bellezza. E infatti gli squali in bronzo da lui realizzati per il Premio Amicone sono dei piccoli capolavori.

Tutto questo e molto altro ancora nel nuovo numero di Tempi.

