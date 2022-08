Come ormai di consueto, anche quest’anno Tempi sarà presente al Meeting per l’amicizia fra i popoli, in programma alla fiera di Rimini da sabato 20 a mercoledì 25 agosto. Vi aspettiamo al nostro stand nel padiglione C2 (vicino alla libreria). Sarà, come al solito, l’occasione per incontrarci, scambiare quattro chiacchiere sull’universo mondo e rinnovare l’abbonamento.

In più, quest’anno c’è una novità. Chi viene a trovarci al Meeting e sottoscrive o rinnova un abbonamento a Tempi, potrà ricevere in più il libro Luigi Amicone, l’anarcoresurrezionalista, il tutto a un prezzo speciale: 60 euro per l’abbonamento full (cartaceo + digitale) e 40 per il digitale.

Il libro Luigi Amicone, l’anarcoresurrezionalista raccoglie alcuni testi scelti firmati negli anni dal fondatore di Tempi per il nostro giornale, per Il Foglio, Tracce e Il Sabato. Arricchito da una prefazione di Giuliano Ferrara e contributi di Annalena Valenti, moglie di Amicone, e Francesco Valenti, rettore del Collegio della Guastalla di Monza, il volume (176 pagine, 15 euro) è acquistabile anche online sul sito dell’editore Itaca.

Il nostro invito però è a passare a trovarci allo stand di Tempi al Meeting: potrai sfogliare il numero del mensile di agosto, ma soprattutto puoi avere abbonamento e libro a un prezzo speciale! Ci vediamo alla Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto, padiglione C2.