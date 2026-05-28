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Vi prego, abbiate pietà degli “ex”

Di Roberto Volpi
28 Maggio 2026
La violenza sulle donne? È tutta colpa dei precedenti fidanzati, conviventi, mariti. Come, in barba ai numeri, abbiamo fatto diventare una mala razza una categoria che o non esiste o ci comprende tutti. Risultato: l’altro è percepito come un pericolo
Manifestazione di “Non una di meno” per la Giornata internazionale della donna, Milano, 8 marzo 2025 (foto Ansa)
Manifestazione di “Non una di meno” per la Giornata internazionale della donna, Milano, 8 marzo 2025 (foto Ansa)

Guai agli ex. Così come si diceva una volta guai ai vinti oggi si potrebbe in effetti dire guai agli ex. O forse, meglio ancora: Dio ci guardi dagli ex. Già perché gli ex sono innanzitutto pericolosi, decisamente pericolosi – così almeno ce li raccontano le cronache dei nostri giorni. Dunque bisogna guardarci da loro, dai loro movimenti, dalle loro azioni, e meglio ancora, sol che sia possibile, dalle loro intenzioni. Riprovevoli, quasi sempre. E per essere infidi, violenti, non di rado assassini omicidi, non è che gli ex possano aspettarsi una qualche forma di comprensione per quel che fanno, tutt’altro. E allora, appunto: guai agli ex. Ora, l’argomento è serio. Chiama in ballo, e comprende, gli stessi femminicidi, figuriamoci se possiamo permetterci di scherzarci sopra. E tuttavia. Tuttavia questo tiro al piccione generalizzato contro gli ex non solo non convince – e diremo perché – ma rappresenta un aspetto tutt’altro che secondario di certo incanaglimento della società che troppi s...

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