Vi prego, abbiate pietà degli “ex”

Guai agli ex. Così come si diceva una volta guai ai vinti oggi si potrebbe in effetti dire guai agli ex. O forse, meglio ancora: Dio ci guardi dagli ex. Già perché gli ex sono innanzitutto pericolosi, decisamente pericolosi – così almeno ce li raccontano le cronache dei nostri giorni. Dunque bisogna guardarci da loro, dai loro movimenti, dalle loro azioni, e meglio ancora, sol che sia possibile, dalle loro intenzioni. Riprovevoli, quasi sempre. E per essere infidi, violenti, non di rado assassini omicidi, non è che gli ex possano aspettarsi una qualche forma di comprensione per quel che fanno, tutt’altro. E allora, appunto: guai agli ex. Ora, l’argomento è serio. Chiama in ballo, e comprende, gli stessi femminicidi, figuriamoci se possiamo permetterci di scherzarci sopra. E tuttavia. Tuttavia questo tiro al piccione generalizzato contro gli ex non solo non convince – e diremo perché – ma rappresenta un aspetto tutt’altro che secondario di certo incanaglimento della società che troppi s...