Sbatti la famiglia in prima pagina (possibilmente già nel titolo)

La violenza contro le donne. Terribile e scottante questione. L’Istat è alla sua terza indagine sulla violenza contro le donne dopo quelle del 2006 e del 2014. Questa terza, svoltasi tra marzo e agosto del 2025, ha dato luogo a un primo report: La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia. Primi risultati 2025. Report non facile: 18 pagine fitte di dati e tavole che forniscono la sintesi statistica delle circa 17.500 interviste ad altrettante donne di nazionalità italiana (quelle a donne di nazionalità non italiana faranno parte del report definitivo) comprese tra i 16 e i 75 anni d’età, strutturate secondo un questionario assai lungo e complesso somministrato telefonicamente da intervistatrici appositamente formate. Queste le informazioni metodologiche essenziali. E ora le altre. La prima e più importante. L’indagine è ambiziosa. Fin troppo. Basti dire che i risultati sono rappresentati su due livelli, ovvero il numero e l’incidenza percentuale (sul totale delle donne o su ...