Verso il referendum. Una scelta consapevole per una giustizia più giusta

Il video del confronto, organizzato a Milano da Cdo e Aic, tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il presidente onorario del comitato "Giusto dire No" Enrico Grosso

“Una scelta consapevole per una giustizia più giusta”: in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio, la Compagnia delle opere e l’Associazione Italiana Centri Culturali hanno organizzato un incontro pubblico tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il presidente onorario del Comitato “Giusto dire No”, Enrico Grosso. Il confronto, moderato dalla giornalista di Tempi Caterina Giojelli, si è svolto il 27 febbraio a Milano, presso l’Auditorium Leone XIII, prendendo le mosse da un documento della Cdo che affronta i temi della riforma invitando a una scelta consapevole per il Sì: