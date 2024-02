Ve la ricordate Greta Thunberg? La ragazzina che, quindicenne, divenne famosa in tutto il mondo per i suoi scioperi da scuola per il clima; la giovane attivista svedese con la sindrome di Asperger che con lo sguardo spaesato ma le idee chiare – il mondo sta bruciando, bisogna diventare vegani per diminuire la nostra impronta ecologica, smettiamola di usare combustibili fossili, tra dieci anni il mondo finirà – sedeva in silenzio davanti ai palazzi delle istituzioni e ha lanciato i Fridays for future, le manifestazioni di studenti che ogni venerdì invece di andare a scuola scendevano in piazza a chiedere con slogan confusi di salvare il pianeta.

Greta Thunberg, la ragazza presa a simbolo di una generazione dai mass media che parlava ai vertici delle Nazioni Unite urlando in faccia ai leader del mondo How dare you?!, incontrava ministri e capi di stato, si intratteneva con Joe Biden e Mario Draghi, e attraversava l’oceano sulla barca eco-friendly di Pierre Casiraghi per sensibilizzare ...