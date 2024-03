Il generale Vannacci è entrato definitivamente nella zona "personaggio televisivo", quel ristretto spazio mediatico in cui si deve recitare una parte in commedia e si "funziona" finché si prosegue a interpretarla senza sbavature. Vannacci è oggi un perfetto animale da talk show, quello zoo catodico magistralmente raccontato quasi trent'anni fa da Luca Doninelli, un teatro delle marionette e delle macchiette dove anche lui ha trovato la sua maschera.

Lui è il generale, di destra, omofobo, criptofascista che dice le cose di destra, omofobe e criptofasciste che servono alla sinistra per organizzare la propria omofila e partigiana resistenza. Al contrario - e per reazione - la gente che non è necessariamente di destra, omofoba e nemmeno fascista, di fronte alla suddetta sinistra che vuole tacciare il generale, finisce col simpatizzare per lui.

La divisione in curve è uno schema collaudato, funziona. E la tv funziona con la riproposizione martellante delle stesse domande cui seguirann...