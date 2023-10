La cronaca dà conto di un aggiornamento giudiziario in merito a un fatto agghiacciante accaduto nel 2021. È stato condannato a 10 anni di reclusione, e una provvisionale di 80mila euro per risarcire la vittima, il 27enne che abusò di una bambina di 11 anni in un cortile di Busto Arsizio. In seguito alla violenza la bambina è rimasta incinta, ha dato alla luce un neonato e attualmente è ospitata in comunità perché la sua famiglia non è stata giudicata idonea di accudirla. La giovane vittima vede i suoi genitori solo in occasione d’incontri programmati e non ha mai visto suo figlio che è stato dato in affidamento. È nato con parto cesareo perché i sanitari hanno valutato che il corpo della piccola madre non fosse ancora pronto a sostenere un travaglio naturale.

L’esame del DNA ha confermato la paternità dell’aggressore che era un vicino di casa. Gli è stata comminata dal gup una pena superiore a quella richiesta dalla procura.

La violenza che ha frantumato le vite di carnef...