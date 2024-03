Su Huffington post es Hector Juanatey scrive: «La ley de amnistía excluirá, según el nuevo documento pactado entre Psoe, Junts y Erc y al que ha tenido acceso El HuffPost, "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (Ue) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". Tal y como reflejan las enmiendas acordadas, se excluyen también "los delitos de torturas o de tratos humanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, a excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una...