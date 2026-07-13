Falò senza confronto

Senza mittente, senza destinatario. È questo il punto dolente di un progetto nato nella provincia di Piacenza, da un’intuizione senza dubbio buona, ma che paga una tassa di stretta attualità: la sovraesposizione, l’eccesso di visibilità che si traduce in riluttanza a svelarsi. Riluttanza a togliere il velo della distanza, quando occorre condividere qualcosa di intimo e importante. Nel Piacentino sono state distribuite dodici cassette postali blu, collocate in luoghi pubblici e di passaggio. Accanto a ciascuna ci sono fogli bianchi e penne: chi passa può scrivere una lettera anonima, affidare alla carta i pensieri aggrovigliati dentro, imbucarla e liberarsi di un peso. Il progetto si chiama “Sfògati” ed è un tentativo di intercettare il disagio e condividerlo in forma anonima. «Le cassette non danno risposte, non promettono soluzioni. Ma offrono uno spazio reale, anonimo, senza giudizio». È una condivisione in cui chi si sfoga e chi ascolta non hanno volto. Sfogarsi sembra un traguardo ...