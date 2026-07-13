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Casca il mondo

Falò senza confronto

Di Annalisa Teggi
13 Luglio 2026
Le lettere anonime da imbucare per nessuno nelle finte cassette postali blu di Piacenza. Gli sfoghi farlocchi davanti al fuoco di “Temptation Island”
Il momento del “falò di confronto” a “Temptation Island” 2026
Il momento del “falò di confronto” a Temptation Island 2026

Senza mittente, senza destinatario. È questo il punto dolente di un progetto nato nella provincia di Piacenza, da un’intuizione senza dubbio buona, ma che paga una tassa di stretta attualità: la sovraesposizione, l’eccesso di visibilità che si traduce in riluttanza a svelarsi. Riluttanza a togliere il velo della distanza, quando occorre condividere qualcosa di intimo e importante. Nel Piacentino sono state distribuite dodici cassette postali blu, collocate in luoghi pubblici e di passaggio. Accanto a ciascuna ci sono fogli bianchi e penne: chi passa può scrivere una lettera anonima, affidare alla carta i pensieri aggrovigliati dentro, imbucarla e liberarsi di un peso. Il progetto si chiama “Sfògati” ed è un tentativo di intercettare il disagio e condividerlo in forma anonima. «Le cassette non danno risposte, non promettono soluzioni. Ma offrono uno spazio reale, anonimo, senza giudizio». È una condivisione in cui chi si sfoga e chi ascolta non hanno volto. Sfogarsi sembra un traguardo ...

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