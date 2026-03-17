Trump è in difficoltà e l’Iran non ha più fretta di fermare la guerra

L’attacco iraniano che ha coinvolto installazioni italiane presso la base militare di Ali Al Salem in Kuwait è un’epitome della guerra che da diciotto giorni sconvolge una vasta area del Medio Oriente. Un drone killer iraniano, quasi certamente uno Shahed-136 del costo di 30-50 mila dollari, ha distrutto al suolo un drone MQ-9 Reaper di produzione americana in servizio all’aeronautica militare italiana del valore di 30 milioni di dollari. Il drone svolgeva compiti di sorveglianza e ricognizione nell’ambito delle operazioni della coalizione internazionale anti-Isis. La guerra asimmetrica di Teheran Sin dal primo giorno dell’offensiva israelo-americana l’Iran ha reagito con l’unica tattica militare a sua disposizione diversa dalla resa: la guerra asimmetrica. Sciami di droni a buon mercato costringono americani, israeliani e paesi arabi del Golfo a dare fondo a costosi sistemi di difesa missilistica con una spesa cumulativa nell’ordine delle centinaia di milioni di dollari; la semplice m...