Le 169 promesse delle Nazioni Unite per lo sviluppo sono irrealizzabili, e le risorse scarseggiano. Ma modi concreti per aiutare i poveri del mondo ci sono ancora. Iniziando a spendere meglio i soldi

L’Onu ha fallito i suoi obiettivi sulla povertà, e adesso?

Mentre il 2025 volge al termine, è naturale rivolgere il pensiero al bene che possiamo fare nell’anno che viene – non solo per le nostre famiglie e comunità, ma per il mondo intero. Le feste non sono soltanto un momento per buoni propositi personali, ma anche per porsi una domanda più grande: come possiamo aiutare i poveri del mondo nel modo più efficace possibile?

Il tentativo delle Nazioni Unite di rispondere a questa domanda, di fatto, è fallito proprio quest’anno. Dieci anni fa l’Onu si era impegnata a fare tutto per tutti attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile: sconfiggere povertà, fame, malattie, disoccupazione, cambiamento climatico e guerra entro il 2030. Il rapporto sui progressi pubblicato quest’anno ha ammesso una verità dolorosa: solo il 18 per cento dei 169 obiettivi è sulla buona strada, mentre un terzo è fermo o addirittura in regressione. Se la fame globale è leggermente diminuita, l’arresto della crescita infantile è aumentato in Africa. E la crisi dell’apprendimento — per cui oltre la metà dei bambini di dieci anni nei paesi poveri non sa leggere una frase semplice — è rimasta praticamente invariata.

Fallita la lotta alla povertà dell’Onu, cosa possiamo fare?

Di queste difficoltà dello sviluppo si è parlato poco perché il 2025 è stato già affollato di emergenze geopolitiche ed economiche. La guerra della Russia in Ucraina ha continuato a far salire i prezzi di cibo e fertilizzanti. I conflitti in Medio Oriente e in Sudan hanno costretto milioni di persone a fuggire. Il crescente peso del debito nei paesi in via di sviluppo ha reso sempre più difficile investire in sanità e istruzione.

I paesi ricchi, alle prese con minacce geopolitiche, inflazione e deficit, hanno tagliato i bilanci degli aiuti internazionali. Dopo un calo del 9 per cento nel 2024, è probabile una nuova riduzione tra il 9 e il 17 per cento nel 2025. Gli aiuti destinati ai paesi più poveri potrebbero diminuire di un quarto. Allo stesso tempo, le principali organizzazioni per lo sviluppo stanno dirottando oltre 85 miliardi di dollari verso progetti climatici di facciata, sottraendo ulteriormente risorse allo sviluppo di base.

La verità, per quanto amara, è che il 2026 offrirà ancora meno risorse per fare del bene. Dobbiamo smettere di fingere di poter fare tutto contemporaneamente, come continuano a suggerire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Quando ogni dollaro è conteso, dividere cento centesimi tra 169 promesse significa ottenere progressi minimi ovunque.

Dodici politiche straordinarie

Eppure, nel 2026 esistono ancora modi concreti e promettenti per aiutare davvero. Il mio think tank, il Copenhagen Consensus, ha lavorato per anni con oltre cento economisti di primo piano e diversi premi Nobel per rispondere a una domanda semplice: dato che il denaro è scarso, dove può fare più bene ogni singolo dollaro? Le nostre ricerche peer-reviewed, pubblicate gratuitamente in una serie di studi con Cambridge University Press, individuano una dozzina di politiche straordinarie, capaci di offrire rendimenti sorprendenti anche nell’attuale contesto fiscale.

Nutrizione, istruzione e malattie

Prendiamo la nutrizione. Sebbene oltre l’8 per cento della popolazione mondiale sia ancora malnutrita, sappiamo che aiutare i bambini nei primi mille giorni di vita — durante la gravidanza e nei primi anni — può produrre benefici enormi a costi contenuti. Con circa 2,50 dollari possiamo fornire alle madri integratori di micronutrienti durante la gravidanza. Questo aiuta a prevenire il ritardo della crescita e i danni cognitivi irreversibili, rendendo i bambini più forti e più intelligenti e, da adulti, più produttivi. Le ricerche mostrano che ogni dollaro investito genera circa 40 dollari di benefici economici nel corso della vita: meglio della maggior parte delle politiche oggi in campo.

Oppure consideriamo la crisi dell’istruzione, per la quale la ricerca ha individuato soluzioni semplici e collaudate. Mettere i bambini davanti a tablet economici con software educativi per un’ora al giorno consente a ciascun alunno di imparare secondo il proprio livello e ritmo. Programmi strutturati per ogni classe aiutano gli insegnanti a insegnare meglio. Queste politiche costano solo 10–30 dollari per bambino all’anno, ma possono raddoppiare o triplicare l’efficienza complessiva delle scuole. In un’epoca di bilanci educativi in calo, garantiscono un ritorno di 65–80 dollari per ogni dollaro investito. Invece di condannare un’altra generazione all’analfabetismo e alla bassa produttività, queste soluzioni offrono una speranza concreta.

Anche la lotta contro tubercolosi e malaria sta perdendo slancio. Eppure, potenziare diagnosi, terapie antitubercolari di sei mesi e zanzariere trattate con insetticida resta tra gli investimenti più efficaci in sanità globale, con benefici sociali pari a 46–48 dollari per ogni dollaro speso.

I costi di queste politiche e quelli degli Obiettivi dell’Onu

Nel complesso, queste dodici politiche costerebbero circa 35 miliardi di dollari l’anno — una cifra irrisoria rispetto agli oltre 10 trilioni necessari per realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu.

Quei 35 miliardi potrebbero salvare più di quattro milioni di vite ogni anno e rendere la metà più povera del pianeta più ricca di mille miliardi di dollari all’anno, creando lavoro e stabilità e rendendo il mondo un luogo più sicuro. Significa un rendimento medio superiore a 50 dollari per ogni dollaro investito.

I governi dovrebbero adottare per prime queste dodici politiche collaudate. I filantropi e tutti noi possiamo orientare le donazioni di fine anno verso organizzazioni eccellenti che distribuiscono zanzariere, vitamine, cure per la tubercolosi e istruzione efficace — enti che fanno cento volte più bene rispetto alle campagne “emotive” dal vago impatto. La lezione per il 2026 è dura ma chiara: quando le risorse sono scarse, dobbiamo smettere di promettere tutto e iniziare a spendere bene.