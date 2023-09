Sul Sussidiario Antonio Fanna scrive: «Il virgolettato riportato ieri dall’agenzia Ansa dice così: “Io credo che occorra, di fronte a un fenomeno così, pensare in maniera adeguata: le regole di Dublino sono preistoria, era un altro mondo, non c’era una migrazione di massa, è come fare un salto in un’altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà”. Questa frase non è stata pronunciata da Matteo Salvini e neppure da Giorgia Meloni ma dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante una conferenza stampa. E ha aggiunto: “Occorre uno sforzo insieme, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio, in modo da affrontarlo con nuove formule”. Il capo dello Stato era a Siracusa assieme al collega tedesco Walter Steinmeier: i due hanno parlato di clima, energia e migranti. Hanno pure sorvolato le aree della Sicilia devastate dagli incendi e visitato centri di accoglienza».

