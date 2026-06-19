Leone XIV: «La Chiesa deve moltissimo a Ruini»

Nell’omelia per le esequie del cardinale Camillo Ruini, papa Leone XIV ha detto:

«Guardando alla vita del cardinale Ruini, a come è vissuto e a come ha lasciato questo mondo, possiamo cogliere un segno della forza e della solidità con cui l’uomo cresce e matura quando trova nella Verità che viene da Dio il centro e il perno della propria esistenza».

I giornali possono scrivere quel che vogliono, ma per il successore di Pietro «la Chiesa in Italia deve moltissimo al cardinale Ruini. Ha saputo guidare il Popolo di Dio e i fratelli nell’Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide». * * * Scrivono Alessandro Santagata e Luca Kocci sul Manifesto:

«Se la Cei di Zuppi e la prima fase del pontificato di Prevost (che pure oggi presiederà i funerali di Ruini a San Pietro) sembrano molto distanti dalla chiesa ruiniana, nello scenario politico si è affermata una destra aggressiva che continua a fare della religione uno strum...