Leone XIV: «La Chiesa deve moltissimo a Ruini»

Le parole del Papa ai funerali dell’ex presidente Cei, gli attacchi di Mancuso e Bianchi, gli articoli di Ferrara e Belardinelli. Rassegna ragionata dal web
Nell’omelia per le esequie del cardinale Camillo Ruini, papa Leone XIV ha detto:
«Guardando alla vita del cardinale Ruini, a come è vissuto e a come ha lasciato questo mondo, possiamo cogliere un segno della forza e della solidità con cui l’uomo cresce e matura quando trova nella Verità che viene da Dio il centro e il perno della propria esistenza».
I giornali possono scrivere quel che vogliono, ma per il successore di Pietro «la Chiesa in Italia deve moltissimo al cardinale Ruini. Ha saputo guidare il Popolo di Dio e i fratelli nell’Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide».
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Scrivono Alessandro Santagata e Luca Kocci sul Manifesto:
«Se la Cei di Zuppi e la prima fase del pontificato di Prevost (che pure oggi presiederà i funerali di Ruini a San Pietro) sembrano molto distanti dalla chiesa ruiniana, nello scenario politico si è affermata una destra aggressiva che continua a fare della religione uno strum...
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