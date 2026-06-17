Trump si sbaglia: il Venezuela non è «diventato un paese felice»

Il Financial Times scrive:

«Il presidente Donald Trump ha affermato che i venezuelani "ballano per le strade" grazie al denaro affluito nel paese ricco di petrolio dopo la destituzione di Nicolás Maduro quest'anno. Molti venezuelani non ne sono così convinti. (...) Mercoledì Trump ha dichiarato che il Venezuela "è diventato un paese felice", ma Carlos Salazar, coordinatore di una coalizione di sindacati, ha affermato: "Qui in Venezuela, dobbiamo dire al presidente Trump che nessuno è felice". (...) Al di là del rilascio di circa 600 prigionieri politici e di una maggiore tolleranza verso le manifestazioni pubbliche, molti venezuelani affermano di non aver ancora visto cambiamenti concreti in un paese dove l'inflazione annua supera il 600%. (...) “Non ci sono stati miglioramenti economici nel paese”, ha affermato Oscar Montero, un tassista di Caracas. “Anche se sono arrivati ​​più soldi dalle entrate petrolifere, non sono arrivati ​​a noi”. (...) Secondo la banca centrale, a maggio il ...