Stonewall è al capolinea? In una sola settimana la reputazione della più importante organizzazione lobbistica Lgbt+ d’Europa e per anni la più influente nella vita pubblica britannica (reputazione già scalfita nei mesi scorsi dalle clamorose prese di distanza di alcuni suoi co-fondatori, come Matthew Parris e Simon Fanshawe, preoccupati dalla pervasività della lotta senza quartiere per affermare l'identità di genere) è stata squassata da una catena di eventi. Il primo è vittoria di Allison Bailey, avvocata lesbica penalista che fece causa per discriminazione al tribunale del lavoro.

La vittoria di Allison Bailey

Ricordate il caso sostenuto da migliaia di donne, in testa J.K. Rowling? Come Maya Forstater, commercialista che perse il lavoro per aver criticato il gender (e uscita anche lei vittoriosa dal tribunale del lavoro poche settimane fa), Bailey aveva osato denunciare il racket ideologico di Stonewall e del suo famigerato programma Diversity Champions. Un programma abbandonat...