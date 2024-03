Quando decidemmo di dedicare un numero di “Lisander” al politicamente corretto e alla cancel culture in redazione eravamo pienamente consapevoli della scivolosità del tema, ma anche dell’interesse che esso avrebbe suscitato, non fosse altro per il gran parlare che se ne fa e l’impatto che il fenomeno ha avuto sulla società americana, e non solo, di questi ultimi decenni.

Quanto a me, accettando di scrivere un pezzo che desse un po’ il la al tema, non pensavo certo a una trattazione sistematica, della quale peraltro non sarei stato capace, quanto piuttosto a un tentativo di chiarire alcuni presupposti culturali che speravo sarebbero potuti servire a comprendere meglio il fenomeno e, soprattutto, ad animare la discussione. La ricchezza degli interventi che […]

Per continuare a leggere prosegui qui o iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni. Iscriversi è facile, basta inserire la propria email nel box qui sotto.