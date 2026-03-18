Le sinistre derive di Francia e Spagna

Su Atlantico quotidiano Marco Hugo Barsotti scrive:

«La domenica elettorale in Francia ha visto i risultati arrivare con una lentezza esasperante, ma il verdetto è cristallino: il macronismo politico è morto e sepolto. Nessun partito rappresenta più Emmanuel Macron in modo chiaro. Nemmeno Renaissance, il suo movimento oggi guidato dall’ex primo ministro Attal, è totalmente allineato al presidente e ha perso comunque ogni rilevanza».

In Francia il macronismo che voleva congelare la democrazia inventandosi un centro tecnocratico privo di alternative, e in Germania la socialdemocrazia che aveva sposato il consociativismo merkelliano vengono duramente colpiti nelle municipali e nelle elezioni per il Land Baden-Württemberg. In tutte le democrazie occidentali la difficile fase tra globalizzazione e consolidamento dell’asse Russia-Cina (più Iran e Nord Corea) che stiamo vivendo mette sotto stress i sistemi politici. Le situazioni più critiche sono quelle dove si sono inventati trucchi per ...