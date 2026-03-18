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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

Le sinistre derive di Francia e Spagna

Di Lodovico Festa
18 Marzo 2026
Così le urne confermano la crisi del sistema democratico senza opposizione inventato da Macron e l’ingessamento del governo costruito da Sánchez sulla sola furbizia. Rassegna ragionata dal web
Il presidente francese Emmanuel Macron con il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez (foto Ansa)
Il presidente francese Emmanuel Macron con il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez (foto Ansa)

Su Atlantico quotidiano Marco Hugo Barsotti scrive:

«La domenica elettorale in Francia ha visto i risultati arrivare con una lentezza esasperante, ma il verdetto è cristallino: il macronismo politico è morto e sepolto. Nessun partito rappresenta più Emmanuel Macron in modo chiaro. Nemmeno Renaissance, il suo movimento oggi guidato dall’ex primo ministro Attal, è totalmente allineato al presidente e ha perso comunque ogni rilevanza».

In Francia il macronismo che voleva congelare la democrazia inventandosi un centro tecnocratico privo di alternative, e in Germania la socialdemocrazia che aveva sposato il consociativismo merkelliano vengono duramente colpiti nelle municipali e nelle elezioni per il Land Baden-Württemberg. In tutte le democrazie occidentali la difficile fase tra globalizzazione e consolidamento dell’asse Russia-Cina (più Iran e Nord Corea) che stiamo vivendo mette sotto stress i sistemi politici. Le situazioni più critiche sono quelle dove si sono inventati trucchi per ...

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