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Ruini è stato un grande uomo di fede. Per questo è stato anche un abile politico

Di Emanuele Boffi
22 Luglio 2026
In ricordo del cardinale scomparso, il decreto Valditara sul consenso informato e la più grande fake news mai raccontata in Canada contro i cattolici. Lettere a Tempi
Il cardinale Camillo Ruini (Sassuolo, 19 febbraio 1931 – Roma, 16 giugno 2026)
Il cardinale Camillo Ruini (Sassuolo, 19 febbraio 1931 – Roma, 16 giugno 2026) (Foto Ansa)

Grazie per aver ricordato sul sito di Tempi la figura del cardinale Camillo Ruini, un vero gigante di umanità in questi nostri tempi confusi. Ho rivisto l’intervista video che gli faceste qualche anno fa e ho avuto conferma che era, innanzitutto, un pastore e un uomo di fede, e quindi anche un abile “politico”.Emiliano Elli email *** Gentile direttore, ritengo importante, utile, il decreto Valditara sul consenso informato dei genitori. Penso, per il passato insegnamento in una scuola statale, che questo diritto di intervenire sui progetti di educazione alla sessualità si inserisce un po’ come un cuneo nella scuola pubblica, perché, ad essere realisti, la possibilità di intervento dei genitori è ancora poca (presentazione di obiettivi e programmi, riunioni di classe, colloqui con i docenti). Il diritto di educare della famiglia si incrocia con la scuola neutrale e la libertà di insegnamento: un bel triangolo contraddittorio. Tornando al diritto dei genitori di intervenire (almeno) su qu...

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