La segretaria del Pd, Elly Schlein (foto Ansa)

Quando il capo tace, la fazione avversa se ne approfitta. Finora non ha avuto grande eco mediatica ma è uscita una lettera a firma dei sindaci Pd delle grandi città (Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna) che rema contro il dl Cutro varato dal governo per stringere le maglie dell’immigrazione clandestina.

La piccola mozione di sfiducia dei sindaci del per Schlein

«Come sindaci, come amministratori, come cittadini che quotidianamente si impegnano nei territori per cercare di garantire le migliori risposte alle criticità chele nostre Comunità esplicitano, siamo molto preoccupati per le proposte in discussione relative alle modifiche all'unico sistema di accoglienza migranti effettivamente pubblico, strutturato, non emergenziale che abbiamo in Italia», si legge nella lettera che prosegue con una tirata contro i provvedimenti dell’esecutivo.

Per chi suona la campana? Non suona per la destra dato che il suo elettorato fondamentale ...