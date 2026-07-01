La libertà che rende l’America così energica e così violenta

Mercoledì 1 luglio In questa data c’è chi celebra l’“International Joke Day” (il giorno degli scherzi): pare che l’iniziativa sia stata inventata dallo scrittore Wayne Reinagel per «promuovere le risate» con scambi di barzellette tra amici ma anche in programmi radio. Tra le battute lanciate in questa manifestazione, abbastanza divertente la seguente: «“Dottore, mi sento invisibile!” | “…” | “Dottore?” | “Chi ha parlato?”». Come diceva il mio vecchio amico Umberto Simonetta, far ridere è molto più difficile che far piangere e forse più utile. Onore dunque a chi ha scelto questo impegno apparentemente “leggero” ma in realtà assai faticoso. Giovedì 2 Si vota per il parlamento algerino. Le ultime elezioni (in tempi di Covid) furono pochissimo partecipate. Il Fronte di liberazione nazionale (con alleati) controlla ancora la maggioranza dei seggi e così sarà probabilmente anche dopo il 2 luglio, ma il “Movimento della società per la pace”, che rappresenta un fondamentalismo islamico nel re...