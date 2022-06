A pochi giorni dal voto sui referendum sulla giustizia, ad animare il dibattito nazionale sembra essere soprattutto la scarsità di spazio che i grandi media e una parte della politica stanno dedicando all’informazione referendaria.

C’è la guerra in Ucraina, certo, e l’inflazione che picchia duro sulla nostra economia, ma il rischio concreto è quello di far passare sotto silenzio anche le numerose voci che si stanno spendendo non senza coraggio per il sì, mettendo a disposizione del dibattito pubblico storie dolorose e sensibilità private. È il caso di Simone Uggetti, ex braccio destro dell’allora sindaco democratico Lorenzo Guerini e suo erede politico al Comune di Lodi, finito in manette per una faccenda di appalti di 5 mila euro e ancora appeso alle opposte sentenze dei tribunali.

«Io segnato dalla custodia cautelare»

«Non è assolutamente finita», spiega a Tempi l’ex sindaco di Lodi, dimessosi da primo cittadino in seguito all’arresto, ora attivamente impegnato a favore dei ...