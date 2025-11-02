Con la riforma della giustizia, approvata giovedì in Senato, Elly Schlein ha perso un’altra occasione per fare un’opposizione, non seria e responsabile, perché non si può chiedere tanto alla segretaria del Pd, ma almeno efficace e non tendente al ridicolo.

Schlein la butta in caciara

Se l’evanescente Elly avesse voluto entrare nel merito della riforma, invece che gridare slogan senza fondamento, avrebbe trovato molte ragioni per opporsi al testo del ministro Carlo Nordio. Su Tempi un veterano della giurisdizione come Guido Piffer lo ha fatto con due interventi puntuali (li trovate qui e qui), che non fanno sconti al governo da una parte e che non ignorano la necessità di riformare la giustizia dall’altra.

Scegliendo un percorso meno lineare e più impervio, la segretaria del Pd avrebbe potuto argomentare in punta di diritto la sua opposizione alla legge e si sarebbe perfino trovata sulla stessa linea di personaggi insospettabili come l’avvocato Franco Coppi, legale di Giulio Andreotti e...